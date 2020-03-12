2020-03-12T11:37:08+03:00
Спорт

В Красном построят ФОК

Возвести объект планирует в 2020 году
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Красном построят ФОК. Фото: pixabay.com.В Красном построят ФОК. Фото: pixabay.com.
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В Красном построят ФОК, сообщил начальник Главного управления спорта Эдуард Заенчковский. Возвести объект планирует в 2020 году на территории местной спортивной школы в рамках регпроекта «Спорт – норма жизни».

- На сегодняшний день уже подведены все необходимые коммуникации – водопровод, электрические и газовые сети, началось строительство подъездной дороги, - отметил глава управления.

Ранее, в 2019 году, была получена федеральная субсидия, а также финансирование из регионального бюджета на сумму 41 млн рублей. На эти средства было приобретено искусственное покрытие для футбольного поля с соответствующими комплектующими материалами. Во втором квартале этого года запланировано устройство беговых легкоатлетических дорожек. В дополнение к этому совместно с футбольным клубом «Красный» рассматривается возможность установки новых посадочных мест, а также вопрос лицензирования стадиона в будущем.

- Проектно-сметная документация на ремонт трибун с определением необходимой суммы на проведение работ будет подготовлена до конца марта, - заверил руководитель Главного управления спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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