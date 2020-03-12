В Смоленске пройдет фестиваль постной кухни
В Смоленске пройдет фестиваль постной кухни, сообщает пресс-служба администрации региона. Традиционно участие в нем примут благочиния и монастыри Смоленской епархии, организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере общественного питания (кафе и рестораны); учреждения среднего профессионального образования, обучающие поваров.
Конкурсанты представят меню, состоящее из постных закусок, салатов, основных блюд, выпечки, десерта и напитков, а жюри оценит вкус, внешний вид и презентацию блюда.
После смоляне смогут продегустировать еду и посмотреть мастер-классы по приготовлению блюд.
Конкурс пройдет 20 марта в 12.00 в КВЦ имени Тенишевых. Вход платный. Справки по телефону - 20-54-29. 0+
ИСТОЧНИК KP.RU