2020-03-12T14:45:38+03:00
Общество

В Смоленске пройдет фестиваль постной кухни

Участники представят меню, состоящее из постных закусок, салатов, основных блюд, выпечки, десерта и напитков
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске пройдет фестиваль постной кухни. Фото: pixabay.com.В Смоленске пройдет фестиваль постной кухни. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске пройдет фестиваль постной кухни, сообщает пресс-служба администрации региона. Традиционно участие в нем примут благочиния и монастыри Смоленской епархии, организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере общественного питания (кафе и рестораны); учреждения среднего профессионального образования, обучающие поваров.

Конкурсанты представят меню, состоящее из постных закусок, салатов, основных блюд, выпечки, десерта и напитков, а жюри оценит вкус, внешний вид и презентацию блюда.

После смоляне смогут продегустировать еду и посмотреть мастер-классы по приготовлению блюд.

Конкурс пройдет 20 марта в 12.00 в КВЦ имени Тенишевых. Вход платный. Справки по телефону - 20-54-29. 0+

ИСТОЧНИК KP.RU

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