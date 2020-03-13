13 Март 2020 2020-03-13T12:33:29+03:00

В Смоленске на проспекте Гагарина из-за порывов ветра шатается столб

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В Смоленске на проспекте Гагарина из-за порывов ветра шатается столб. Об опасной световой опоре сообщили Игорь Константинов в паблике «Черный список | Смоленск» ВКонтакте.

Автор видео сообщает, что столб раскачивается из стороны в сторону, рискуя упасть на проезжую часть.

Отметим, согласно прогнозам синоптиков, смолян ждут ветреные выходные. В регионе ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с.

Ранее на улице Академика Петрова дерево упало на припаркованный автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU