2020-03-13T17:00:41+03:00
Происшествия

Мошенники похитили у смолян более 100 тысяч рублей

Житель региона наткнулся на вора при покупке редких часов, другой мужчина поверил, что с его счета пытаются списать деньги
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Мошенники похитили у смолян более 100 тысяч рублей.​ Фото: pixabay.com.Мошенники похитили у смолян более 100 тысяч рублей.​ Фото: pixabay.com.
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Мошенники похитили у смолян более 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Один мужчина наткнулся на вора при покупке редких часов и перевел неизвестному полную стоимость товара - 45 тысяч рублей - на банковский счет. Другой поверил лжесотруднику банка, который ввел владельца карты в заблуждение, и тот через банкомат перевёл 70 тысяч рублей на неустановленную банковскую карту.

Полицейские в очередной раз просят смолян быть менее доверчивыми к неизвестным людям и подумать, прежде чем переводить неизвестным свои накопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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