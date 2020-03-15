Глава смоленской Росгвардии награжден медалью за доблесть

15 Март 2020 2020-03-15T09:13:31+03:00

Полковник полиции Константин Зыков удостоился награды за высокие показатели в боевой, профессиональной и служебной подготовке

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Начальник Управления Росгвардии по Смоленской области Константин Зыков награжден медалью «За проявленную доблесть» III степени. Награды полковник полиции удостоился за инициативу, усердие и отличие, проявленные в служебно-боевой деятельности, высокие показатели в боевой, профессиональной и служебной подготовке.

В пресс-службе ведомства отмечают, что награждение прошло 13 марта в Москве в рамках итоговой коллегии Росгвардии, где обсуждались текущее состояние деятельности ведомств, а также пути для дальнейшего совершенствования.

ИСТОЧНИК KP.RU