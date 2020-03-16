В Смоленске умер главврач поликлиники №4

16 Март 2020 2020-03-16T08:55:56+03:00

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В Смоленске в ночь на 14 марта умер главврач поликлиники №4 47-летний Андрей Бовбалан, сообщает Отделение медицинской профилактики ВКонтакте. Андрей Вячеславович возглавлял учреждение 11 лет. Работать в четвертую поликлинику на Нормандию-Неман он пришел с восьмой.

Редакция «КП-Смоленск» выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Вячеславовича.

ИСТОЧНИК KP.RU