В Смоленске умер главврач поликлиники №4
Андрей Бовбалан скоропостижно скончался на 48-м году жизни
Андрей Бовбалан скоропостижно скончался на 48-м году жизни. Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске в ночь на 14 марта умер главврач поликлиники №4 47-летний Андрей Бовбалан, сообщает Отделение медицинской профилактики ВКонтакте. Андрей Вячеславович возглавлял учреждение 11 лет. Работать в четвертую поликлинику на Нормандию-Неман он пришел с восьмой.
Редакция «КП-Смоленск» выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Вячеславовича.
ИСТОЧНИК KP.RU