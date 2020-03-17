2020-03-17T08:23:54+03:00
Общество

В центре Смоленска ограничат движение транспорта

Изменения произойдут на улице Николаева
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В центре Смоленска ограничат движение транспорта. Фото: Карты Google.В центре Смоленска ограничат движение транспорта. Фото: Карты Google.
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В центре Смоленска ограничат движение транспорта: 17 марта с 9.00 часов утра будет запрещен поворот налево с 1-го Краснинского переулка на улицу Николаева, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Изменения произойдут в связи с работами по демонтажу рельс.

Отмечается, что ограничение будет действовать весь день. Автомобилистов просят заранее продумать пути передвижения.

Напомним, к ремонту улицы приступили в феврале 2020 года. После полного демонтажа рельс рабочие приступят к замене коммуникаций. Предположительно работы затянутся на 4-5 месяца. Затем будет произведен ремонт проезжей части и тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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