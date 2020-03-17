17 Март 2020 2020-03-17T13:40:09+03:00

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Смоленские вузы перешли на особый режим обучения – дистанционный. «На удаленку» из-за риска распространения коронавирусной инфекции отправлены студенты СмолГУ, СГАФКСТ, филиал МЭИ, СГМУ и др. Решение принято в соответствии с руководящими документами Министерства науки и высшего образования РФ и продлится до особых распоряжений.

В отношении школ и детских садов пока никаких поручений не поступало, сообщили «КП» в пресс-службе городской администрации.

Ранее Постановлением Правительства был ограничен въезд иностранцев с территории Белоруссии.

ИСТОЧНИК KP.RU