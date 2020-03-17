Смоленские вузы перешли на особый режим обучения
Студенты четырех учреждений отправлены на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции
Смоленские вузы перешли на особый режим обучения. Фото: pixabay.com.
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Смоленские вузы перешли на особый режим обучения – дистанционный. «На удаленку» из-за риска распространения коронавирусной инфекции отправлены студенты СмолГУ, СГАФКСТ, филиал МЭИ, СГМУ и др. Решение принято в соответствии с руководящими документами Министерства науки и высшего образования РФ и продлится до особых распоряжений.
В отношении школ и детских садов пока никаких поручений не поступало, сообщили «КП» в пресс-службе городской администрации.
Ранее Постановлением Правительства был ограничен въезд иностранцев с территории Белоруссии.
ИСТОЧНИК KP.RU