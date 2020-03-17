Налоговики переносят День открытых дверей в Смоленске

17 Март 2020 2020-03-17T15:02:47+03:00

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Налоговики переносят День открытых дверей, запланированный на 23-24 марта и 24-25 апреля, сообщает УФНС России по Смоленской области. Решение принято в связи с введением мер по предупреждению распространения коронавируса 2019-nCoV.

При этом комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня информированности населения о декларационной кампании по НДФЛ, о правах и обязанностях налогоплательщиков и о возможностях онлайн - сервисов ФНС России, будет реализован в полной мере как при личном обращении граждан в инспекции, так и по телефону Контакт-центра 8-800-222-2222, посредством сайта www.nalog.ru и СМИ.

Напомним, отчитаться о доходах необходимо не позднее 30 апреля 2020 года. На налогоплательщиков, представляющих декларации исключительно с целью получения налоговых вычетов, указанный срок не распространяется.

ИСТОЧНИК KP.RU