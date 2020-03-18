18 Март 2020 2020-03-18T09:49:01+03:00

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Жуткое лобовое ДТП произошло в центре Смоленска. Фотографии с места случившегося опубликовал водитель одного из автомобилей в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте вечером 17 марта.

Сообщается, что водитель «Волги» поднимался по Бакунина и решил свернуть во двор, не пропустив спускавшуюся вниз иномарку.

Ранее «КП» писала, как днем 17 марта у гипермаркета «Магнит», что на улице Попова, сбили пешехода. Пожилая женщина переходила дорогу вне перехода и уходила под колеса ехавшей со стороны пожарной части Kia Sportage. Пешеход госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU