Жуткое лобовое ДТП произошло в центре Смоленска
Машины получили серьезные повреждения
Жуткое лобовое ДТП произошло в центре Смоленска. ФОТО: ВКонтакте.
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Жуткое лобовое ДТП произошло в центре Смоленска. Фотографии с места случившегося опубликовал водитель одного из автомобилей в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте вечером 17 марта.
Сообщается, что водитель «Волги» поднимался по Бакунина и решил свернуть во двор, не пропустив спускавшуюся вниз иномарку.
Ранее «КП» писала, как днем 17 марта у гипермаркета «Магнит», что на улице Попова, сбили пешехода. Пожилая женщина переходила дорогу вне перехода и уходила под колеса ехавшей со стороны пожарной части Kia Sportage. Пешеход госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU