18 Март 2020 2020-03-18T11:03:54+03:00

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В Смоленской области начался всплеск палов сухой травы, сообщает пресс-служба МЧС по региону. За минувшие выходные спасатели выезжали больше 15 раз на места пожаров.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время ситуация с палом травы находится под контролем, но, если жители региона продолжат неосторожно обращаться с огнем, лесному фонду будет причинен большой ущерб. Кроме того, не исключено, что огонь дойдет до населенных пунктов, уничтожая все на своем пути.

Огнеборцы просят смолян не поджигать траву, ведь огонь уничтожает верхний слой почвы, что существенно снижает плодородие. Также в огне и дыму погибают животные, которые еще не проснулись после зимы, и насекомые.

ИСТОЧНИК KP.RU