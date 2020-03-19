19 Март 2020 2020-03-19T17:20:04+03:00

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В Смоленске заменили все уличные светильники, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. В планах - прокладка новых линий, столбов там, где освещение полностью отсутствует.

Отмечается, что в городе заменены 14,6 тысяч фонарей, по заявкам жильцов выполнена регулировка кронштейнов. Также смонтировано 276 шкафов управления наружным освещением, работающих, в том числе, в автоматическом режиме. Единая диспетчерская служба будет находиться в здании Управления по делам ГО и ЧС на улице Соболева. Это позволит осуществлять контроль и мониторинг за установленным новым оборудованием в автоматическом режиме.

Ранее стало известно, что рядом с Реадовским парком планируют построить дорогу. Также на участке, где пройдут работы, намерены решить проблему с уличными фонарями и сделать нормальное освещение прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU