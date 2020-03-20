2020-03-20T13:23:01+03:00
Происшествия

В Смоленской области установлен пожароопасный период

Лесные пожары угрожают 26 городским и сельским поселениям
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленской области установлен пожароопасный период. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.В Смоленской области установлен пожароопасный период. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

В Смоленской области установлен пожароопасный период, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Постановлением также утвержден перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. В него вошли 26 городских и сельских поселений.

Населенные пункты расположены на территории 10 из 25 муниципальных районов Смоленской области - Велижского, Вяземского, Гагаринского, Глинковского, Демидовского, Ершичского, Краснинского, Рославльского, Сафоновского, Смоленского. Единственным городом, включенным в перечень, оказался райцентр Гагарин.

Руководству районов рекомендовано продумать план действий по предотвращению последствий пожаров на подведомственных территориях.

Ранее сотрудники пресс-службы МЧС сообщали, что, по состоянию на 20 марта, в Смоленской области произошло 175 палов травы на площади более 400 Га. Больше всего пожаров происходит в Смоленском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Смоленском продолжат ремонт Старой Смоленской дороги
В Смоленске руководство налоговых органов отменяет прием населения
В Смоленской области установлен пожароопасный период
«Смоленсктеплосеть» прекращает общение с населением
В Смоленске двух москвичек сняли с поезда за приставания к попутчикам
Смоленский авиационный завод будет делать планеры для самолетов в Чехию
Под Смоленском посетительница кафе осталась без 17 тысяч рублей
В Смоленске будут штрафовать за ложную информацию о коронавирусе
Смоленская компания начала экспортировать крепежные изделия в Армению
В Смоленске заменили все уличные светильники
В Смоленске полицейский помог женщине с детьми из горящей машины
В Смоленске автоледи сбила ребенка
Мужчина получил ожоги при тушении своего дома в Рославле