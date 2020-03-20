В Смоленской области установлен пожароопасный период
В Смоленской области установлен пожароопасный период, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Постановлением также утвержден перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. В него вошли 26 городских и сельских поселений.
Населенные пункты расположены на территории 10 из 25 муниципальных районов Смоленской области - Велижского, Вяземского, Гагаринского, Глинковского, Демидовского, Ершичского, Краснинского, Рославльского, Сафоновского, Смоленского. Единственным городом, включенным в перечень, оказался райцентр Гагарин.
Руководству районов рекомендовано продумать план действий по предотвращению последствий пожаров на подведомственных территориях.
Ранее сотрудники пресс-службы МЧС сообщали, что, по состоянию на 20 марта, в Смоленской области произошло 175 палов травы на площади более 400 Га. Больше всего пожаров происходит в Смоленском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU