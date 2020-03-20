20 Март 2020 2020-03-20T13:23:01+03:00

В Смоленской области установлен пожароопасный период. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

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В Смоленской области установлен пожароопасный период, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Постановлением также утвержден перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. В него вошли 26 городских и сельских поселений.

Населенные пункты расположены на территории 10 из 25 муниципальных районов Смоленской области - Велижского, Вяземского, Гагаринского, Глинковского, Демидовского, Ершичского, Краснинского, Рославльского, Сафоновского, Смоленского. Единственным городом, включенным в перечень, оказался райцентр Гагарин.

Руководству районов рекомендовано продумать план действий по предотвращению последствий пожаров на подведомственных территориях.

Ранее сотрудники пресс-службы МЧС сообщали, что, по состоянию на 20 марта, в Смоленской области произошло 175 палов травы на площади более 400 Га. Больше всего пожаров происходит в Смоленском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU