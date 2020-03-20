20 Март 2020 2020-03-20T14:14:14+03:00

В 2020 году будут обновлены участки в Дорогобужском и Вяземском районах области

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Под Смоленском продолжат ремонт Старой Смоленской дороги: в 2020 году будут обновлены участки в Дорогобужском и Вяземском районах области, сообщает пресс-служба Смоленскавтодора.

Напомним, годом ранее был отремонтирован 21 км в Кардымовском, Дорогобужском и Вяземском районах.

Кроме того, до 2023 года на трассе М-1 «Беларусь» планируют построить три экодука. Первый переход для лесных зверей будет на 184-ом километре в Гагаринском районе, второй – в Вяземском, третий – в Смоленском районах. Места для их возведения были выбраны с учетом прохождения путей миграции животных.

ИСТОЧНИК KP.RU