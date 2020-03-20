20 Март 2020 2020-03-20T17:20:18+03:00

На улице, ведущей в школу, планируют нанести разметку и обустроить тротуар

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В Красном Бору Смоленска обустроят пешеходный пешеход. С просьбой сделать дорогу до школы №5 безопасной обратился к губернатору Алексею Островскому местный житель Сергей Перелетов.

Житель поселка отметил, что в настоящее время пешеходы переходят дорогу, постоянно нарушая ПДД. Речь идет об участке дороги в районе дома №35 по улице Красноборской.

Губернатор Алексей Островский пообещал в ближайшее время посетить Красный Бор в рамках рабочей поездки с главой города Андреем Борисовым, лично ознакомимся с ситуацией и попытаться найти решение.

- Уверен, в этом году на вашей улице появится пешеходный переход, - сказал глава региона.

Также в рамках поездки будет оценено состояние спортивного стадиона. По словам местного жителя, он также нуждается во внимании.

ИСТОЧНИК KP.RU