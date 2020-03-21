21 Март 2020 2020-03-21T08:02:02+03:00

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Администрацию Смоленской области покинула Илона Кротова, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в администрации региона. Замгубернатора – руководитель представительства администрации Смоленской области при правительстве РФ ушла по собственному желанию. Трудовые отношения с Илоной Кротовой губернатор Алексей Островский прекратил 20 марта.

Справка

Илона Кротова родом из Латвии, родилась в семье военнослужащего. С отличием закончила дневное отделение геологического факультета МГУ имени Ломоносова, после переподготовки на факультете журналистики МГУ им. Ломоносова до 1993 года работала в Геологическом институте Академии наук СССР (г. Москва) младшим научным сотрудником.

С 1993 по 1996 годы Илона Кротова занимала пост пресс-секретаря Главы Администрации города Юбилейного Московской области. А с 1996 - 2002 годы работала в ряде коммерческих компаний, в том числе, в ОАО «Русский Алюминий».

С 2003 по 2014 год трудилась в администрации г. Юбилейного, министерстве по делам территориальных образований Московской области, после чего перешла работать в пресс-службу ЛДПР. Илона Кротова возглавляла пресс-службу партии, а затем была ведущим референтом аппарата фракции и руководителем медиагруппы.

С 2014 года заняла должность советника Губернатора Смоленской области. И до 2016 годы была заместителем главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU