2020-03-22T08:53:28+03:00
Общество

В Смоленске началась весенняя уборка города

Коммунальщики ведут борьбу с песком на дорогах и тротуарах и собирают скопившейся мусор на зеленых зонах
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске началась весенняя уборка города. Фото: администрация города Смоленска.В Смоленске началась весенняя уборка города. Фото: администрация города Смоленска.
Изменить размер текста:

В Смоленске началась весенняя уборка города, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Коммунальщики ведут борьбу с песком на дорогах и тротуарах и собирают скопившейся мусор на зеленых зонах.

- В уборке задействована специализированная техника МУП «СпецАвто»: подметально-уборочные и поливальные машины, трактора со щетками, погрузчики, самосвалы, - отмечают сотрудники администрации. - Работы ведутся ежесуточно, в рейс выезжают 60 машин. В труднодоступных местах используется ручной труд.

О полномасштабной уборке города пока речи не идет. Причина - отрицательные ночные температуры, говорят в администрации, но как только столбики термометра будут показывать «плюс», город уберут основательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске началась весенняя уборка города
В Смоленской области остановлены поиски 12-летнего мальчика
В Смоленской области 75 человек находится на карантине по коронавирусу
Администрацию Смоленской области покинула Илона Кротова
В Красном Бору Смоленска обустроят пешеходный пешеход
Под Смоленском продолжат ремонт Старой Смоленской дороги
В Смоленске руководство налоговых органов отменяет прием населения
В Смоленской области установлен пожароопасный период
«Смоленсктеплосеть» прекращает общение с населением
В Смоленске двух москвичек сняли с поезда за приставания к попутчикам
Смоленский авиационный завод будет делать планеры для самолетов в Чехию
Под Смоленском посетительница кафе осталась без 17 тысяч рублей
В Смоленске будут штрафовать за ложную информацию о коронавирусе
Смоленская компания начала экспортировать крепежные изделия в Армению
В Смоленске заменили все уличные светильники
В Смоленске полицейский помог женщине с детьми из горящей машины
В Смоленске автоледи сбила ребенка
Мужчина получил ожоги при тушении своего дома в Рославле