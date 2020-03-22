22 Март 2020 2020-03-22T08:53:28+03:00

Коммунальщики ведут борьбу с песком на дорогах и тротуарах и собирают скопившейся мусор на зеленых зонах

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В Смоленске началась весенняя уборка города, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Коммунальщики ведут борьбу с песком на дорогах и тротуарах и собирают скопившейся мусор на зеленых зонах.

- В уборке задействована специализированная техника МУП «СпецАвто»: подметально-уборочные и поливальные машины, трактора со щетками, погрузчики, самосвалы, - отмечают сотрудники администрации. - Работы ведутся ежесуточно, в рейс выезжают 60 машин. В труднодоступных местах используется ручной труд.

О полномасштабной уборке города пока речи не идет. Причина - отрицательные ночные температуры, говорят в администрации, но как только столбики термометра будут показывать «плюс», город уберут основательно.

ИСТОЧНИК KP.RU