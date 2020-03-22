В Смоленске началась весенняя уборка города
В Смоленске началась весенняя уборка города, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Коммунальщики ведут борьбу с песком на дорогах и тротуарах и собирают скопившейся мусор на зеленых зонах.
- В уборке задействована специализированная техника МУП «СпецАвто»: подметально-уборочные и поливальные машины, трактора со щетками, погрузчики, самосвалы, - отмечают сотрудники администрации. - Работы ведутся ежесуточно, в рейс выезжают 60 машин. В труднодоступных местах используется ручной труд.
О полномасштабной уборке города пока речи не идет. Причина - отрицательные ночные температуры, говорят в администрации, но как только столбики термометра будут показывать «плюс», город уберут основательно.
ИСТОЧНИК KP.RU