В Смоленске ФОКи на время приостановят работу
В Смоленске спортивно-оздоровительные учреждения на время могут приостановить работу. Особые меры собираются ввести, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Речь о карантине зашла в минувшее воскресенье, 23 марта, во время рабочей поездки губернатора Алексея Островского.
Глава региона посетил новый ФОК на Королевке и рекомендовал руководству учреждения временно не принимать посетителей.
- Ряд субъектов Федерации ввели особые меры в спортивно-оздоровительных учреждениях. В связи с этим губернатор дал поручение своим подчиненным решить этот вопрос на региональном уровне и рекомендовал директору ФОКа приостановить функционирование чаши бассейна, - сообщает пресс-служба главы региона.
Ранее на карантин был закрыт ДС «Юбилейный».
ИСТОЧНИК KP.RU