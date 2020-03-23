23 Март 2020 2020-03-23T09:07:24+03:00

В Смоленске ФОКи на время приостановят работу. Фото: администрация Смоленской области.

Особые меры в спортивно-оздоровительных учреждениях могут быть введены, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции

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В Смоленске спортивно-оздоровительные учреждения на время могут приостановить работу. Особые меры собираются ввести, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Речь о карантине зашла в минувшее воскресенье, 23 марта, во время рабочей поездки губернатора Алексея Островского.

Глава региона посетил новый ФОК на Королевке и рекомендовал руководству учреждения временно не принимать посетителей.

- Ряд субъектов Федерации ввели особые меры в спортивно-оздоровительных учреждениях. В связи с этим губернатор дал поручение своим подчиненным решить этот вопрос на региональном уровне и рекомендовал директору ФОКа приостановить функционирование чаши бассейна, - сообщает пресс-служба главы региона.

Ранее на карантин был закрыт ДС «Юбилейный».

ИСТОЧНИК KP.RU