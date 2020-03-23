В Смоленске сотрудники банка обнаружили две фальшивки
Банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей обнаружены при пересчете денег
В Смоленске сотрудники банка обнаружили две фальшивки. Фото: УМВД России по Смоленской области.
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В Смоленске сотрудники банка обнаружили две фальшивки достоинством в 1000 и 5000 рублей, сообщают пресс-служба УМВД по региону. Банкноты обнаружены при пересчете денег. Отмечается, что первая купюра поступила в кредитное учреждение из сетевых магазинов города Рославля, а вторая попала в банк от индивидуального предпринимателя при попытке внесения денежных средств на счет.
Полицейские просят смолян при обнаружении фальшивок обращаться в полицию по телефонам: 02 (с мобильного: 102) или 8 (4812) 38-05-35 (телефон доверия УМВД России по Смоленской области).
ИСТОЧНИК KP.RU