Смоляне выразили сомнение в качественной уборке транспорта

23 Март 2020 2020-03-23T12:37:49+03:00

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Смоляне выразили сомнение в качестве уборки салонов общественного транспорта.

– Попалась в ленте новость о том, что кто-то приступил к дезинфекции общественного транспорта. Прямо сейчас еду на 50-м маршруте по Гагарина. Жуткая антисанитария! – написала в соцсетях смолянка Эльвира Вантерс.

Девушка указала на пыль, скопившуюся на сиденьях автобуса. На что в комментариях представители городской администрации отметили, что муниципальный транспорт обрабатывается антибактериальным средством два раза в день: перед тем как выйти на линию и после рабочего дня.

- Моются они вечером после работы. Если есть возможность, то в разрывах между рейсами также уборка проходит, - говорится в комментарии. - В связи с погодными условия грязь и пыль накапливается, очень быстро. Плюс ко всему автобусы перевозят большое количество людей, соответственно часто открываются двери. В случае, если пассажиры замечают подобные случаи, большая просьба сообщить диспетчеру по тел. 31-00-17, диспетчер будет планировать разрыв с учётом уборки.

ИСТОЧНИК KP.RU