В двух районах Смоленска остыли батареи
В квартирах у жителей Ленинского и Промышленного районов Смоленска остыли батареи. Снижение параметров произошло под утро 24 марта. В пресс-службе филиала ПАО «Квадра» сообщили, что в квартирах горожан стало прохладнее из-за «переключения тепловой нагрузки между подающими магистралями тепловых сетей», которое производилось для проведения планово-профилактических работ.
Коммунальщики обещают, что батареи вновь станут теплыми до конца дня.
Ранее сотрудники компании просили население воздержаться от посещения Центров обслуживания в связи с эпидемиологической ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU