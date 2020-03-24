2020-03-24T11:32:27+03:00
Недвижимость

В двух районах Смоленска остыли батареи

В квартирах жителей столицы региона стало холоднее из-за плановых работ, сообщили в «Квадре»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жители двух районов Смоленска остались с холодными батареями. Фото: pixabay.com.Жители двух районов Смоленска остались с холодными батареями. Фото: pixabay.com.
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В квартирах у жителей Ленинского и Промышленного районов Смоленска остыли батареи. Снижение параметров произошло под утро 24 марта. В пресс-службе филиала ПАО «Квадра» сообщили, что в квартирах горожан стало прохладнее из-за «переключения тепловой нагрузки между подающими магистралями тепловых сетей», которое производилось для проведения планово-профилактических работ.

Коммунальщики обещают, что батареи вновь станут теплыми до конца дня.

Ранее сотрудники компании просили население воздержаться от посещения Центров обслуживания в связи с эпидемиологической ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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