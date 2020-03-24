2020-03-24T12:04:51+03:00
Общество

В Смоленске предлагают перенести свадьбы из-за коронавируса

Сотрудники ЗАГСа вводят ограничения, направленные на борьбу с распространением COVID–19
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске предлагают перенести свадьбы из-за коронавируса. Фото: zags.admin-smolensk.ru.В Смоленске предлагают перенести свадьбы из-за коронавируса. Фото: zags.admin-smolensk.ru.
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В Смоленске предлагают перенести свадьбы из-за коронавируса. С обращением к жителям региона обратились сотрудники ЗАГСа.

В сообщении отмечается, что в учреждении вводятся меры по предупреждению растространения COVID–19. Жителей региона просят отнестись с пониманием и обезопасить себя и окружающих от заражения смертельно опасным вирусом.

Если же молодожены не имеют возможности перенести дату регистрации брака, то на роспись просят приглашать не более 10 человек, включая сотрудников ЗАГСа.

Временные меры введены и в отношении родителей, которые планируют зарегистрировать новорождённого ребенка. Визит в учреждение предлагают перенести на более поздний срок.

Ранее ограничительные мероприятия ввели ряд коммунальных предприятий города и администрация Смоленска. Общение с населением будет выстраиваться дистанционно. О том, как связаться с той или иной коммунальной организацией, можно узнать на сайте городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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