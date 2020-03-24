2020-03-24T15:38:05+03:00
Общество

В Смоленской области перенесены сроки проведения ЕГЭ

Школьники смогут сдать экзамен в основной период – с 25 мая по 29 июня
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленской области перенесены сроки проведения ЕГЭ. Фото: obrnadzor.gov.ru.В Смоленской области перенесены сроки проведения ЕГЭ. Фото: obrnadzor.gov.ru.
Изменить размер текста:

В Смоленской области перенесены сроки проведения ЕГЭ, сообщает пресс-служба администрации региона. В этом году школьники смогут сдать экзамен лишь в основной период – с 25 мая по 29 июня.

- Учащимся, заявившимся на досрочную сдачу, нужно до 1 апреля переписать заявление. Документы можно подать лично в центр оценки качества образования (ул. Марины Расковой, д. 11а) или по электронной почте: rcoi_67@inbox.ru, molobl67@mai.ru. Форма заявки опубликована на сайте Департамента по образованию и науке, - сообщили сотрудники администрации.

Напомним, проведение экзаменов на территории региона перенесено в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

По данным на 24 марта, на вынужденном карантине в Смоленской области находятся 248 человек. Положительный результат не диагностирован ни у одного пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красном Бору могут появиться две спортивные площадки
В Смоленской области перенесены сроки проведения ЕГЭ
Два смолянина жестоко избили посетителя кафе
В Смоленской области завершились поиски пенсионера
В Смоленске предлагают перенести свадьбы из-за коронавируса
В двух районах Смоленска остыли батареи
Смолянин жестоко избил бывшую жену из-за дочери
В Смоленске восстановили часть стены Королевского бастиона
В Смоленской области ФОКи и бассейны закрылись из-за коронавируса
Мужчины из Смоленска и Новосибирска обменялись женами на шоу
В Смоленске Почта России приостанавливает прием отправлений в ряд стран
Под Смоленском больше недели ищут пенсионера
В Смоленске на ремонт межквартальных проездов выделят 150 млн рублей
Смоляне выразили сомнение в качественной уборке транспорта
Служба занятости населения Смоленской области начала оказывать услуги онлайн
Смолянин до смерти забил наглядно знакомую соседку
В Смоленской области на карантин по коронавирусу попали 203 человека
В «Смоленском Поозерье» спасли Конный двор при ликвидации пала травы