24 Март 2020 2020-03-24T15:38:05+03:00

Школьники смогут сдать экзамен в основной период – с 25 мая по 29 июня

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В Смоленской области перенесены сроки проведения ЕГЭ, сообщает пресс-служба администрации региона. В этом году школьники смогут сдать экзамен лишь в основной период – с 25 мая по 29 июня.

- Учащимся, заявившимся на досрочную сдачу, нужно до 1 апреля переписать заявление. Документы можно подать лично в центр оценки качества образования (ул. Марины Расковой, д. 11а) или по электронной почте: rcoi_67@inbox.ru, molobl67@mai.ru. Форма заявки опубликована на сайте Департамента по образованию и науке, - сообщили сотрудники администрации.

Напомним, проведение экзаменов на территории региона перенесено в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

По данным на 24 марта, на вынужденном карантине в Смоленской области находятся 248 человек. Положительный результат не диагностирован ни у одного пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU