24 Март 2020 2020-03-24T17:01:23+03:00

Власти планируют реконструировать в микрорайоне школьный стадион и привести в порядок территорию у Ключевого озера

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В Красном Бору могут появиться две спортивные площадки: власти планируют реконструировать в микрорайоне школьный стадион и привести в порядок территорию у Ключевого озера. Ранее с просьбой отремонтировать площадку в лесополосе обратился один местных жителей.

Во время рабочей поездки губернатор Алексей Островский и мэр Андрей Борисов обсудил план работ. Первым делом ремонт пройдет у школы, а затем будут решать вопрос с территорией у озера.

В пресс-службе администрации региона отмечают, что проведение работ на последнем объекте затянется, так как площадка расположена на особо охраняемой природной территории. Трудности могут возникнуть как во время благоустройства, так и впоследствии – в части поддержания ее в нормативном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU