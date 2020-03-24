В Красном Бору могут появиться две спортивные площадки
В Красном Бору могут появиться две спортивные площадки: власти планируют реконструировать в микрорайоне школьный стадион и привести в порядок территорию у Ключевого озера. Ранее с просьбой отремонтировать площадку в лесополосе обратился один местных жителей.
Во время рабочей поездки губернатор Алексей Островский и мэр Андрей Борисов обсудил план работ. Первым делом ремонт пройдет у школы, а затем будут решать вопрос с территорией у озера.
В пресс-службе администрации региона отмечают, что проведение работ на последнем объекте затянется, так как площадка расположена на особо охраняемой природной территории. Трудности могут возникнуть как во время благоустройства, так и впоследствии – в части поддержания ее в нормативном состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU