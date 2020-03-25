Смоленский зубр ушел на волю

25 Март 2020 2020-03-25T06:53:59+03:00

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Самый крупный зубр Смоленского Поозерья Ярослав, которому прошлым летом исполнилось восемь лет, покинул вольер, сообщают сотрудники национального парка.

- В вольере остались Олам и Олейна. Ярик ушел по-английски. Дикие собратья пришли пообщаться с ним через забор и убедили его присоединиться к их компании, - говорит государственный инспектор национального парка Виталий Зенковский. - Это его первая самоволка. Четыре года назад ему убедительно предлагали уйти на вольные хлеба, но Ярик решил остаться и до сих пор на волю не стремился.

Сотрудники парка предполагают, что поведение Ярика связано с уходом зубрицы Смурки, которая ранее отправилась в лес с диким стадом.

Напомним, первые зубры появились на Смоленсщине в 2015 году. Первая партия – братья разных пометов – были завезены в нацпарк в ноябре. В марте 2016-го из национального парка «Орловское Полесье» прибыли две самки зубра европейского, обе оказавшиеся в положении, и 12 мая в национальном парке «Смоленское Поозерье» родился первый зубренок – основа будущей популяции зубров на Смоленщине. Народным голосованием она была названа Смолка. 18 июня родилась еще одна телочка, которую назвали Смурка.

ИСТОЧНИК KP.RU