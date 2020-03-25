В Смоленской области ищут способы поддержки бизнеса
В Смоленской области приступили к поискам способов поддержки предпринимателей, которые начали терпеть убытки из-за карантина по коронавирусу. Сотрудники пресс-службы областной администрации просят коммерсантов, чье дело начало страдать из-за введённых ограничительных мер, обращаться в региональный центр «Мой бизнес».
- Принятые обращения направляются в профильные Департаменты либо организации поддержки бизнеса, - сообщили сотрудники администрации.
Всю необходимую информацию можно получить по телефону «горячей линии» для предпринимателей: 8 (4812) 63-80-38 (доб. 1)
ИСТОЧНИК KP.RU