2020-03-25T09:24:14+03:00
Общество

В Смоленской области ищут способы поддержки бизнеса

Предпринимателей, дело которых пострадало от карантина, просят обращаться в региональный центр «Мой бизнес»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области ищут способы поддержки бизнеса. Фото: pixabay.com.В Смоленской области ищут способы поддержки бизнеса. Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области приступили к поискам способов поддержки предпринимателей, которые начали терпеть убытки из-за карантина по коронавирусу. Сотрудники пресс-службы областной администрации просят коммерсантов, чье дело начало страдать из-за введённых ограничительных мер, обращаться в региональный центр «Мой бизнес».

- Принятые обращения направляются в профильные Департаменты либо организации поддержки бизнеса, - сообщили сотрудники администрации.

Всю необходимую информацию можно получить по телефону «горячей линии» для предпринимателей: 8 (4812) 63-80-38 (доб. 1)

ИСТОЧНИК KP.RU

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