Бывшим малолетним узникам помогли с ремонтом приемной в Смоленске

25 Март 2020 2020-03-25T09:42:55+03:00

Полтора месяца назад в здании на Академика Петрова случился пожар

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Бывшим малолетним узникам помогли с ремонтом приемной, сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия». Полтора месяца назад в здании на Академика Петрова случился пожар. Огонь в бытовке полыхал до второго этажа, пострадали несколько помещений, в том числе и офис общественной организации бывших малолетних узников.

Стойкий запах гари, почерневшие стены, испорченные документы – в таких условиях работать было невозможно.

«Мы ведь здесь проводим приемы четыре раза в неделю. К нам приходят узники с разными вопросами. Заседания собираем, ведем большую работу по патриотическому воспитанию молодежи», – рассказала председатель региональной организации бывших малолетних узников Зоя Кумерданк.

О беде узнал Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов. Сразу же был решен вопрос с ремонтом помещения. Поддержку также оказал актив партпроекта «Крепкая семья». В течение недели рабочие навели порядок: обновили стены, пол и потолок, покрасили батарею и дверь, а старое окно заменили на стеклопакет.

«Только посмотрите, как у нас стало хорошо!» - встретила гостей Зоя Кумерданк. С радостным событием организацию приехали поздравить координатор партийного направления «Забота», депутат облдумы Нина Куликовских и региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Светлана Новикова. За чашкой чая обсудили совместные планы.

«Организация бывших малолетних узников во главе с Зоей Кузьминичной – активный участник всех наших партийных мероприятий. И то, что Игорь Васильевич Ляхов, и Нина Германовна Куликовских и другие партийцы подключились к решению проблемы – это так правильно, по-семейному. Хочется пожелать больше радостных событий в жизни коллектива, который своим примером показывает, как можно жить активно несмотря ни на что», – отметила Светлана Новикова.

Бывшим малолетним узникам помогли с ремонтом приемной в Смоленске. Фото: smolensk.er.ru.

«Мы так благодарны Игорю Васильевичу Ляхову, партии, рабочим за оказанную помощь. Знаете, говорят, что главным критерием человечности общества является отношение к детям и старикам. У Игоря Васильевича это отношение на высоком уровне. Огромное спасибо!» – сказала Зоя Кузьминична.

Работа в приемной организации бывших малолетних узников возобновилась. Партийцы передали коллективу коробку необходимых канцелярских принадлежностей. Кабинет украсили букеты цветов, а стены – фотографии с совместных партийных мероприятий, которые Зое Кумерданк вручила Нина Куликовских.

ИСТОЧНИК KP.RU