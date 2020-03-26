2020-03-26T11:16:09+03:00
Общество

Цифровой Диктант пройдет в Смоленске онлайн

Уровень грамотности жители региона могут узнать с 28 марта по 11 апреля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Цифровой Диктант пройдет в Смоленске онлайн. Фото: pixabay.com.Цифровой Диктант пройдет в Смоленске онлайн. Фото: pixabay.com.
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Цифровой Диктант пройдет в Смоленске онлайн, сообщает областная администрация. Уровень грамотности жители региона могут узнать с 28 марта по 11 апреля.

Испытание состоит из разного рода заданий, которые позволяют оценить навыки работы с компьютером, знания правил безопасности и культуры общения в сети, а также таких инновационных технологий, как искусственный интеллект. В этом году организаторы разработали тест не только для подростков (14-17 лет) и взрослых (18+), но и для детей (7-13 лет), для которых был подготовлен отдельный блок вопросов.

Ежегодно рискам подвергается все больше людей, Цифровой Диктант призван улучшить эту ситуацию, так как его цель не только улучшить навыки владения компьютером, но и распространить практики безопасного общения в интернет-среде.

Больше информации можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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