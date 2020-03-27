2020-03-27T07:22:30+03:00
Происшествия

В Смоленской области волки начали нападать на собак

За зиму хищники 14 раз покушались на животных
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленской области волки начали нападать на собак. Фото: ВК.В Смоленской области волки начали нападать на собак. Фото: ВК.
Изменить размер текста:

В Смоленской области волки начали нападать на собак, сообщают сотрудники национального парка «Смоленское Поозерье». За зиму хищники 14 раз покушались на животных. Все случаи произошли в поселке Пржевальское.

Понимая всю значимость сложившейся ситуации, руководство нацпарка решило «отвадить» хищника от прогулок по центральному поселку Поозерья. Но получить разрешение на регуляцию численности любого животного на особо охраняемой территории довольно сложно.

- Вначале необходимо подготовить научно проработанное обоснование, потом обсудить его на научно-техническом совете, отправить соответствующий запрос в столицу. Там некоторое время документы будут рассматривать, после чего может быть принято положительное решение, - прокомментировали ситуацию сотрудники парка.

Пока специалисты занимаются волокитой, смолянам рекомендуют закрывать своих собак в вольерах, проявлять бдительность, всегда обращаться с официальным заявлением в национальный парк, если животное подверглось нападению серого хищника.

Ранее три человека - двое мужчин и женщина - пострадали от укусов бешеной волчицы в Смоленской области. Инцидент произошел в деревне Вернебисово в марте 2020 года. Больной зверь напал на женщину, которая шла домой с железнодорожной станции. А затем - на двух родственников пострадавшей, вышедших встретить медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске начались поиски пропавшей женщины
Смолянам рассказали о работе во время карантина по коронавирусу
В Смоленской области волки начали нападать на собак
В Смоленске на 3 дня ограничат движение на улице Генерала Трошева
Двое жителей Вязьмы украли железнодорожные детали и сдали на лом
Под Смоленском жестко столкнулись мотоцикл и грузовик
Мобильное приложение МФЦ начало работать в Смоленске
На карантин попали 270 смолян
Цифровой Диктант пройдет в Смоленске онлайн
Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Сафонове
Жители центра Смоленска останутся без холодной воды
Смоленские школы могут перейти на дистанционное обучение
В Смоленской области отремонтируют дорогу к школе
Смоленская семья снялась в шоу на Первом канале
В Смоленской области приступают к ремонту переездов
В Смоленской области увеличат коечный фонд для пациентов с коронавирусом
Горнолыжному курорту быть
В Смоленске заработал центр мониторинга ситуации с коронавирусом при УФНС
В Смоленске мужчину забили до смерти на улице Витебское шоссе
СКР проверит транспортную доступность к микрорайону в Вязьме
В Новодугинском районе сгорел автомобиль
Бывшим малолетним узникам помогли с ремонтом приемной в Смоленске
В Смоленской области ищут способы поддержки бизнеса
Смолян просят не создавать ажиотаж вокруг тестов на коронавирус