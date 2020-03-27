27 Март 2020 2020-03-27T07:22:30+03:00

За зиму хищники 14 раз покушались на животных

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В Смоленской области волки начали нападать на собак, сообщают сотрудники национального парка «Смоленское Поозерье». За зиму хищники 14 раз покушались на животных. Все случаи произошли в поселке Пржевальское.

Понимая всю значимость сложившейся ситуации, руководство нацпарка решило «отвадить» хищника от прогулок по центральному поселку Поозерья. Но получить разрешение на регуляцию численности любого животного на особо охраняемой территории довольно сложно.

- Вначале необходимо подготовить научно проработанное обоснование, потом обсудить его на научно-техническом совете, отправить соответствующий запрос в столицу. Там некоторое время документы будут рассматривать, после чего может быть принято положительное решение, - прокомментировали ситуацию сотрудники парка.

Пока специалисты занимаются волокитой, смолянам рекомендуют закрывать своих собак в вольерах, проявлять бдительность, всегда обращаться с официальным заявлением в национальный парк, если животное подверглось нападению серого хищника.

Ранее три человека - двое мужчин и женщина - пострадали от укусов бешеной волчицы в Смоленской области. Инцидент произошел в деревне Вернебисово в марте 2020 года. Больной зверь напал на женщину, которая шла домой с железнодорожной станции. А затем - на двух родственников пострадавшей, вышедших встретить медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU