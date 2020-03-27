27 Март 2020 2020-03-27T17:32:38+03:00

Два сарая, баня и стена гаража сгорели из-за пала травы под Смоленском. Фото:​ ГУ МЧС России по Смоленской области.

Изменить размер текста: A A

Два сарая, баня и стена гаража сгорели из-за пала травы в деревне Голоёвка Починковкого района, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Пожар произошел днем 26 марта. По словам очевидцев, пламя молниеносно перекинулось с земли на строения.

На помощь местным жителям прибыли подразделения 36 пожарно-спасательной части. Огонь удалось потушить. Из людей никто не пострадал. Сообщается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

По данным на 27 марта, в регионе выгорело 1768,55 Га земли, что сопоставимо с площадью небольшого города - одного из районных центров области - около 17,7 кв.км. На сигналы о ЧП огнеборцы выезжали 650 раз, в день по 40-80 сообщений. Наибольшее количество палов произошло в Смоленском районе - 254, в Рославльском - 44, в Смоленске - 41.

ИСТОЧНИК KP.RU