30 Март 2020 2020-03-30T13:21:29+03:00

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В Смоленске коммунальщики начали обрабатывать улицы дезинфектором. Днем 30 марта работы проводились в микрорайоне Королевка.

В соцсетях местные жители сообщают, что работники одной из управляющих компаний, обслуживающих микрорайон, обработали улицу, территорию детской площадки, а также подъезды, кнопки лифтов и прочее.

Ранее стало известно, что в Смоленске коронавирус подозревают у 695 человек. 640 человек пребывают в режиме самоизоляции, 55 - в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU