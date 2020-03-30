В Смоленске коммунальщики начали обрабатывать улицы дезинфектором
Работы проводятся с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции
В Смоленске коммунальщики начали обрабатывать улицы дезинфектором. Фото: паблик «Новая Королёвка (Смоленск)» ВКонтакте.
Изменить размер текста:
В Смоленске коммунальщики начали обрабатывать улицы дезинфектором. Днем 30 марта работы проводились в микрорайоне Королевка.
В соцсетях местные жители сообщают, что работники одной из управляющих компаний, обслуживающих микрорайон, обработали улицу, территорию детской площадки, а также подъезды, кнопки лифтов и прочее.
Ранее стало известно, что в Смоленске коронавирус подозревают у 695 человек. 640 человек пребывают в режиме самоизоляции, 55 - в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU