2020-04-02T13:46:51+03:00
Общество

В Колодне закроют железнодорожный переезд

Автомобилистам приходится ездить в объезд через Московское шоссе и деревню Соколья Гора
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Колодне закроют железнодорожный переезд. Фото: пресс-служба МЖД.В Колодне закроют железнодорожный переезд. Фото: пресс-служба МЖД.
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Железнодорожный переезд 410 км около платформы Колодня закроют на четыре дня для автомобилей. 6, 7, 21 апреля и 19 мая с 05.00 до 17.00 на путях пройдут ремонтные работы, сообщает пресс-служба МЖД.

Представители компании сообщают, что несмотря на введенные в регионе ограничительные меры из-за коронавируса, железнодорожники продолжают работы, направленные на безопасность поездов и автомобилей в зоне переездов.

Железнодорожники приносят извинения за доставленные неудобства. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги предлагается воспользоваться объездом через Московское шоссе и деревню Соколья Гора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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