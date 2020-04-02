В Колодне закроют железнодорожный переезд

2 Апр 2020 2020-04-02T13:46:51+03:00

Автомобилистам приходится ездить в объезд через Московское шоссе и деревню Соколья Гора

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Железнодорожный переезд 410 км около платформы Колодня закроют на четыре дня для автомобилей. 6, 7, 21 апреля и 19 мая с 05.00 до 17.00 на путях пройдут ремонтные работы, сообщает пресс-служба МЖД.

Представители компании сообщают, что несмотря на введенные в регионе ограничительные меры из-за коронавируса, железнодорожники продолжают работы, направленные на безопасность поездов и автомобилей в зоне переездов.

Железнодорожники приносят извинения за доставленные неудобства. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги предлагается воспользоваться объездом через Московское шоссе и деревню Соколья Гора.

ИСТОЧНИК KP.RU