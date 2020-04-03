15 смоленских предприятий начали отшивать медицинские маски
15 смоленских предприятий начали отшивать медицинские маски, сообщает пресс-служба администрации региона. Среди них - электротехнический завод, фабрики «Наше» и «Шарм». Отмечается, что суточная потребность населения в средствах защиты составляет до 500 тысяч штук.
По словам губернатора Алексея Островского, два завода ее могут полностью закрыть. К слову, электротехнический завод готов производить до 400 тысяч средств защиты в день. Планируется, что в продаже маски появятся уже в начале следующей недели.
В настоящее время в соцсетях развернулась целая кампания по производству и продаже многоразовых средств защиты. Ряд жителей региона проводят мастер-классы по пошиву, другие продают готовое средство защиты по 200-400 рублей за штуку.
ИСТОЧНИК KP.RU