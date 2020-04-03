2020-04-03T08:20:49+03:00
Общество

15 смоленских предприятий начали отшивать медицинские маски

Средства защиты планируют реализовывать от 12 до 120 рублей за штуку
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
15 смоленских предприятий начали отшивать медицинские маски. Фото: администрация Смоленской области.15 смоленских предприятий начали отшивать медицинские маски. Фото: администрация Смоленской области.
Изменить размер текста:

15 смоленских предприятий начали отшивать медицинские маски, сообщает пресс-служба администрации региона. Среди них - электротехнический завод, фабрики «Наше» и «Шарм». Отмечается, что суточная потребность населения в средствах защиты составляет до 500 тысяч штук.

По словам губернатора Алексея Островского, два завода ее могут полностью закрыть. К слову, электротехнический завод готов производить до 400 тысяч средств защиты в день. Планируется, что в продаже маски появятся уже в начале следующей недели.

В настоящее время в соцсетях развернулась целая кампания по производству и продаже многоразовых средств защиты. Ряд жителей региона проводят мастер-классы по пошиву, другие продают готовое средство защиты по 200-400 рублей за штуку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нарушителей карантина в Смоленской области будут штрафовать
Смоленск может посетить польская делегация
В Смоленской области МФЦ меняют формат работы
15 смоленских предприятий начали отшивать медицинские маски
В Смоленской области проверят рост цен на продукты
Более 7 миллиардов рублей направят на дороги Смоленщины
В школах Смоленска продлили карантин
Улицы и дворы Смоленска начали дезинфицировать от COVID-19
В Колодне закроют железнодорожный переезд
Невеста из Вязьмы снова снялась в шоу на Первом канале
Дорогая иномарка горела на Краснинском шоссе в Смоленске
В Смоленской области семья с ребенком остались без жилья
Принят пакет законов по получению пособий в Смоленской области
Смоленских коммунальщиков призвали усиленно убирать подъезды
Самоизоляция в Смоленской области проходит без пропусков
Туристы смогут самостоятельно пройти по экотропам Смоленского Поозерья
В Рославле сирота добился жилья только после вмешательства прокуратуры
Чиновники проконтролируют качество уборки улиц в Смоленске
МЖД перешла на дистанционную работу с грузоотправителями
Смолянин устроил в своей квартире наркопритон
Четыре минометные мины нашли в Смоленской области
Смоленский губернатор поручил улучшить работу «горячей линии» коронавирусу
В Смоленске подскочили цены на имбирь и лимоны
Смоленские полицейские провели флешмоб
В Смоленске пройдет дезинфекция транспорта
Более 120 тестов на коронавирус проводят в сутки в Смоленске