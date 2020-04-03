3 Апр 2020 2020-04-03T08:20:49+03:00

Средства защиты планируют реализовывать от 12 до 120 рублей за штуку

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15 смоленских предприятий начали отшивать медицинские маски, сообщает пресс-служба администрации региона. Среди них - электротехнический завод, фабрики «Наше» и «Шарм». Отмечается, что суточная потребность населения в средствах защиты составляет до 500 тысяч штук.

По словам губернатора Алексея Островского, два завода ее могут полностью закрыть. К слову, электротехнический завод готов производить до 400 тысяч средств защиты в день. Планируется, что в продаже маски появятся уже в начале следующей недели.

В настоящее время в соцсетях развернулась целая кампания по производству и продаже многоразовых средств защиты. Ряд жителей региона проводят мастер-классы по пошиву, другие продают готовое средство защиты по 200-400 рублей за штуку.

ИСТОЧНИК KP.RU