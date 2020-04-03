2020-04-03T09:00:14+03:00
Общество

Смоленск может посетить польская делегация

Визит приурочен к авиакатастрофе президентского самолета и к 80-летию катынских событий
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленск может посетить польская делегация. Фото: из архива издания.Смоленск может посетить польская делегация. Фото: из архива издания.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Смоленск может посетить польская делегация, сообщает ТАСС. Визит может состояться 10 апреля и быть приурочен к авиакатастрофе президентского самолета и к 80-летию катынских событий. Делегация планирует посетить место крушения самолета и Катынь.

Сообщается, что польская сторона обратилась с официальной просьбой об оказании содействия в организации визита делегации этой страны во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким. Вопрос прорабатывается сторонами с учетом ситуации в мире, связанной с распространением коронавируса.

Напомним, крушение самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского произошло, в субботу, 10 апреля 2015 года, на военном аэродроме Северный Смоленской области.

Трагедия произошла при четвертом заходе на посадку. На борту разбившегося Ту-134 находились 96 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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