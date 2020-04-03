Полицейские патрули просят смолян оставаться дома
Полицейские патрули просят смолян оставаться дома. В соцсетях появились фотографии и видео разъезжающих по столице региона машинах ДПС и ППС, передающих через громкоговорители информацию о соблюдении мер предосторожности во время режима полной самоизоляции по COVID-19.
Также на улицу вышли пешие патрули, цель которых выяснить причину почему люди нарушили правила самоизоляции и выдать им памятники о правилах поведения во время карантина.
Как сообщает "КП", за последние несколько дней в городе стало немноголюдно, однако далеко не все люди спешат оставаться дома, будучи уверенными, что вирус обойдет их стороной.
Полицейские патрули просят смолян оставаться дома. Фото: паблик "Смоленск" ВКонтакте.
Ранее президент России Владимир Путин продлил ограничительные меры в связи с распространением COVID-19. Россиянам придется находиться дома до 30 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU