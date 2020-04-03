3 Апр 2020 2020-04-03T12:11:41+03:00

Стражи порядка через громкоговорители предупреждают жителей столицы региона об опасности заразиться и раздают информационные памятки

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Полицейские патрули просят смолян оставаться дома. В соцсетях появились фотографии и видео разъезжающих по столице региона машинах ДПС и ППС, передающих через громкоговорители информацию о соблюдении мер предосторожности во время режима полной самоизоляции по COVID-19.

Также на улицу вышли пешие патрули, цель которых выяснить причину почему люди нарушили правила самоизоляции и выдать им памятники о правилах поведения во время карантина.

Как сообщает "КП", за последние несколько дней в городе стало немноголюдно, однако далеко не все люди спешат оставаться дома, будучи уверенными, что вирус обойдет их стороной.

Полицейские патрули просят смолян оставаться дома. Фото: паблик "Смоленск" ВКонтакте.

Ранее президент России Владимир Путин продлил ограничительные меры в связи с распространением COVID-19. Россиянам придется находиться дома до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU