В Смоленске крепостную стену подсветили синим цветом
В столице региона прошла Всероссийская акция, направленная на поддержку людей с аутизмом
В Смоленске крепостную стену подсветили синим цветом. Фото: администрация Смоленской области.
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В Смоленске крепостную стену подсветили синим цветом, сообщает пресс-служба областной администрации. В столице региона прошла Всероссийская акция «Зажги синим», направленная на поддержку людей с аутизмом.
Увидеть подсветку можно было 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.
Отметим, в этом году в проекте участвовали такие знаковые здания, как пирамиды в Гизе, Ниагарский водопад, Эмпайр Стейт Билдинг, Сиднейская опера, статуя «Рабочий и колхозница» и Останкинская башня в Москве и другие знаменитые памятники архитектуры.
ИСТОЧНИК KP.RU