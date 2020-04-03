3 Апр 2020 2020-04-03T17:12:53+03:00

В столице региона прошла Всероссийская акция, направленная на поддержку людей с аутизмом

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В Смоленске крепостную стену подсветили синим цветом, сообщает пресс-служба областной администрации. В столице региона прошла Всероссийская акция «Зажги синим», направленная на поддержку людей с аутизмом.

Увидеть подсветку можно было 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

Отметим, в этом году в проекте участвовали такие знаковые здания, как пирамиды в Гизе, Ниагарский водопад, Эмпайр Стейт Билдинг, Сиднейская опера, статуя «Рабочий и колхозница» и Останкинская башня в Москве и другие знаменитые памятники архитектуры.

ИСТОЧНИК KP.RU