2020-04-03T17:12:53+03:00
Общество

В Смоленске крепостную стену подсветили синим цветом

В столице региона прошла Всероссийская акция, направленная на поддержку людей с аутизмом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске крепостную стену подсветили синим цветом. Фото: администрация Смоленской области.В Смоленске крепостную стену подсветили синим цветом. Фото: администрация Смоленской области.
Изменить размер текста:

В Смоленске крепостную стену подсветили синим цветом, сообщает пресс-служба областной администрации. В столице региона прошла Всероссийская акция «Зажги синим», направленная на поддержку людей с аутизмом.

Увидеть подсветку можно было 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

Отметим, в этом году в проекте участвовали такие знаковые здания, как пирамиды в Гизе, Ниагарский водопад, Эмпайр Стейт Билдинг, Сиднейская опера, статуя «Рабочий и колхозница» и Останкинская башня в Москве и другие знаменитые памятники архитектуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24