2020-04-06T10:56:33+03:00
Происшествия

Главный «физкультурник» Ярцевского района подозревается в злоупотреблении полномочиями

Бывший председатель комитета по физической культуре и спорту местной администрации помог с трудоустройством своему знакомому
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: Следственный комитет России.Фото: Следственный комитет России.
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Главный «физкультурник» Ярцевского района подозревается в злоупотреблении полномочиями, сообщает официальный представитель регионального Следственного комитета Наталья Зуева. По версии следствия, весной 2018 года председатель комитета по физической культуре и спорту местной администрации помог своему знакомому утроиться тренером–инструктором в спортивный комплекс, за что с мая 2018 года по декабрь 2019 года ему незаконно была начислена зарплата на сумму более 245 тысяч рублей.

Преступление удалось раскрыть с участием сотрудников регионального управления ФСБ России. Расследование уголовного дела продолжается, сотрудник администрации уволен с работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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