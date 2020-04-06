6 Апр 2020 2020-04-06T10:56:33+03:00

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Главный «физкультурник» Ярцевского района подозревается в злоупотреблении полномочиями, сообщает официальный представитель регионального Следственного комитета Наталья Зуева. По версии следствия, весной 2018 года председатель комитета по физической культуре и спорту местной администрации помог своему знакомому утроиться тренером–инструктором в спортивный комплекс, за что с мая 2018 года по декабрь 2019 года ему незаконно была начислена зарплата на сумму более 245 тысяч рублей.

Преступление удалось раскрыть с участием сотрудников регионального управления ФСБ России. Расследование уголовного дела продолжается, сотрудник администрации уволен с работы.

ИСТОЧНИК KP.RU