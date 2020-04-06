2020-04-06T17:06:36+03:00
Происшествия

В Смоленске разыскивают свидетелей двух смертельных ДТП

Погибли две женщины-пассажиры машин
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске разыскивают свидетелей двух смертельных ДТП. Фото: из архива издания.В Смоленске разыскивают свидетелей двух смертельных ДТП. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске разыскивают свидетелей двух смертельных ДТП. Первая авария произошла около 05.30 18 января на трассе «Смоленск – ВязьмаЗубцов» в Новодугинском районе. 33-летний водитель «ВАЗ 21150» не справился с управлением и перевернулся в кювете. Погибла 24-летняя женщина-пассажир, а еще один мужчина получил различные травмы. Свидетелей аварии просят позвонить по телефону: 8 (4812) 77-46-42.

Вторая авария произошла около 20.00 2 февраля. 39-летний водитель «Хендэ Акцент» также не справился с управлением, но на дороге «Соколино - Субботники» в Сычевском районе. Травмы получила 38-летняя женщина. Повреждения оказались смертельными.

Полицейские просят отозваться свидетелей и позвонить по телефонам: 8 (4812) 77-46-13, 8-919-048-80-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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