7 Апр 2020 2020-04-07T08:30:06+03:00

Ярика не было почти дне недели

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Самый большой зубр Смоленского Поозерья вернулся в зоопарк, сообщает пресс-служба национального парка. Ярика не было почти дне недели.

Сотрудники заповедной территории предполагали, что дикий зверь ушел за своей подругой Смуркой, которая ранее предпочла дикое стадо. Затем его видели на подкормочной площадке, примерно за два километра от зоопарка, после чего след простыл.

На днях стало известно, что бык пришел домой. В пресс-службе Поозерья отмечают, что Ярик здоров и проявляет хороший аппетит.

Отметим, это не первая самоволка животного. Несколько лет назад бык уже покидал вольер, но снова возвращался.

ИСТОЧНИК KP.RU