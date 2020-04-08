2020-04-08T08:14:46+03:00
Общество

В Смоленске активизируют работу по дезинфекции подъездов

Обработку поручней, перил, лифтов, стен провели в 2,5 тысячах жилых домов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске активизируют работу по дезинфекции подъездов. Фото: из архива администрации города Смоленска.В Смоленске активизируют работу по дезинфекции подъездов. Фото: из архива администрации города Смоленска.
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В Смоленске активизируют работу по дезинфекции подъездов, сообщает областная администрация. По информации и.о. начальника Государственной жилинспекции Кристины Грошенковой, обработку поручней, перил, лифтов, стен провели в 2,5 тысячах жилых домов.

В ближайшее время в подъездах появится график проведения данных работ.

Губернатор Алексей Островский обратил внимание, что работа по дезинфекции проводилась регулярно и контролировалась «сверху». Пристальное внимание будет приковано «Жилищнику», так как УК обслуживает 80% многоквартирных жилых домов города и «должна справляться со всеми возложенными на нее функциями».

Ранее власти отмечали, что, если улицы областного центра, будут плохо убраны, коммунальщиков заставят переделывать работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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