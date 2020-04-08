8 Апр 2020 2020-04-08T08:40:37+03:00

Пожилые люди просят купить и привезти продукты, лекарства и другие товары первой необходимости

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300 волонтеров помогают смоленским пенсионерам во время коронавируса, сообщает пресс-служба администрации региона. Пожилые люди просят купить и привезти продукты, лекарства и другие товары первой необходимости.

На этой неделе к добровольцам планирует присоединится губернатор Алексей Островский. О своей намерении он заявил накануне, посещая Центр.

- Хочу уже на этой неделе присоединиться к волонтерам, работающим в выездных группах, и, начиная с завтрашнего дня, лично помогать пожилым людям - развозить лекарства, продукты, оплачивать услуги ЖКХ - в зависимости от того, какая именно помощь будет необходима по тем заявкам, которые мне предстоит обработать, - сказал глава региона.

Кроме того, добровольцы готовы обеспечить продуктовыми наборами 20 тысячам жителей Смоленской области в возрасте старше 65 лет. Развозить еду планируют на машинах чиновников. Транспорт будет предоставлен добровольцам до тех пор, пока распространение COVID-19 не будет остановлено, сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU