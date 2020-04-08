300 волонтеров помогают смоленским пенсионерам во время коронавируса
300 волонтеров помогают смоленским пенсионерам во время коронавируса, сообщает пресс-служба администрации региона. Пожилые люди просят купить и привезти продукты, лекарства и другие товары первой необходимости.
На этой неделе к добровольцам планирует присоединится губернатор Алексей Островский. О своей намерении он заявил накануне, посещая Центр.
- Хочу уже на этой неделе присоединиться к волонтерам, работающим в выездных группах, и, начиная с завтрашнего дня, лично помогать пожилым людям - развозить лекарства, продукты, оплачивать услуги ЖКХ - в зависимости от того, какая именно помощь будет необходима по тем заявкам, которые мне предстоит обработать, - сказал глава региона.
Кроме того, добровольцы готовы обеспечить продуктовыми наборами 20 тысячам жителей Смоленской области в возрасте старше 65 лет. Развозить еду планируют на машинах чиновников. Транспорт будет предоставлен добровольцам до тех пор, пока распространение COVID-19 не будет остановлено, сказал губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU