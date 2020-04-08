2020-04-08T15:22:23+03:00
Общество

В Смоленске на «горячую линию» обратилось более 500 предпринимателей

Бизнесмены интересуются льготным кредитованием и мерами господдержки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на «горячую линию» обратилось более 500 предпринимателей. Фото: pixabay.com.В Смоленске на «горячую линию» обратилось более 500 предпринимателей. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске за две недели на «горячую линию» обратилось более 500 предпринимателей, сообщает пресс-служба областной администрации. Бизнесмены интересуются льготным кредитованием и мерами господдержки.

Часть предпринимателей региона перешла на дистанционный формат работы и перевела свой бизнес в он-лайн. Такой переход дает возможность продержаться во время кризиса, а иногда и вывести компанию на новый уровень развития, говорится в сообщении.

К слову, тем, кто перешел в он-лайн, смоленский центр «Мой бизнес» предлагает новую меру поддержки - продвижение услуг и товаров компании в социальных сетях и таргетированная реклама. Первые заявки уже начали отрабатывать, среди обратившихся детские спортивные, развивающие и образовательные центры, школы танцев, производители гастрономических сувениров.

Напомним, телефон «горячей линии» 638-038 (доб. 1). Консультации доступны с 8 до 22 часов без выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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