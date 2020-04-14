2020-04-14T13:42:04+03:00
Общество

Производителей антисептиков поддержат льготными займами в Смоленске

Меры направлены на увеличение роста компаний, согласных на перепрофилирование производственных мощностей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Производителей антисептиков поддержат льготными займами в Смоленске. Фото: pixabay.com.Производителей антисептиков поддержат льготными займами в Смоленске. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске производителей антисептиков планируют поддерживать льготными займами. Соответствующее поручение ранее дал губернатор Алексей Островский своему заместителю Алексею Стрельцову. Меры направлены на увеличение роста компаний, согласных на перепрофилирование производственных мощностей. В настоящее время регион испытывает потребность в средствах защиты.

- Вопрос предоставления кредитов детально изучим и совместно с Фондом сформируем соответствующую льготную программу, направленную на оказание предприятиям необходимой поддержки, - пообещал замгубернатора.

Ранее в регионе четыре компании начали выпуск медицинских масок. Средства защиты начинают поступать в аптеки региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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