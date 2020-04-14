Производителей антисептиков поддержат льготными займами в Смоленске
В Смоленске производителей антисептиков планируют поддерживать льготными займами. Соответствующее поручение ранее дал губернатор Алексей Островский своему заместителю Алексею Стрельцову. Меры направлены на увеличение роста компаний, согласных на перепрофилирование производственных мощностей. В настоящее время регион испытывает потребность в средствах защиты.
- Вопрос предоставления кредитов детально изучим и совместно с Фондом сформируем соответствующую льготную программу, направленную на оказание предприятиям необходимой поддержки, - пообещал замгубернатора.
Ранее в регионе четыре компании начали выпуск медицинских масок. Средства защиты начинают поступать в аптеки региона.
ИСТОЧНИК KP.RU