Производителей антисептиков поддержат льготными займами в Смоленске

14 Апр 2020 2020-04-14T13:42:04+03:00

Меры направлены на увеличение роста компаний, согласных на перепрофилирование производственных мощностей

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В Смоленске производителей антисептиков планируют поддерживать льготными займами. Соответствующее поручение ранее дал губернатор Алексей Островский своему заместителю Алексею Стрельцову. Меры направлены на увеличение роста компаний, согласных на перепрофилирование производственных мощностей. В настоящее время регион испытывает потребность в средствах защиты.

- Вопрос предоставления кредитов детально изучим и совместно с Фондом сформируем соответствующую льготную программу, направленную на оказание предприятиям необходимой поддержки, - пообещал замгубернатора.

Ранее в регионе четыре компании начали выпуск медицинских масок. Средства защиты начинают поступать в аптеки региона.

ИСТОЧНИК KP.RU