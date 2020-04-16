2020-04-16T08:30:22+03:00
Общество

Смоленскую мебель начали экспортировать в Северную Ирландию

Спрос на производство начался после закупки нового оборудования
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленскую мебель начали экспортировать в Северную Ирландию. Фото: pixabay.com.Смоленскую мебель начали экспортировать в Северную Ирландию. Фото: pixabay.com.
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Медицинские столы для УЗИ начали экспортировать в Северную Ирландию, сообщает пресс-служба обладминистрации. Новые возможности появились у компании «ВЕТ-ЦЗДОР продакт» из Дорогобужа после закупки современного оборудования. Мощности позволили создать новые модели медицинской мебели, обладающие ключевым преимуществом – оптимальным соотношением качества и цены.

Отмечается, что компания реализует на территории опережающего развития инвестпроект по развитию производства и выпуску ветеринарной и медицинской мебели для специализированных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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