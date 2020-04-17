2020-04-17T15:01:17+03:00
Общество

Для смоленских предпринимателей начали проводить онлайн-встречи

Конференции посвящены антикризисным мерам поддержки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Для смоленских предпринимателей начали проводить онлайн-встречи. Фото: МФЦ. РФ.Для смоленских предпринимателей начали проводить онлайн-встречи. Фото: МФЦ. РФ.
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Для смоленских предпринимателей начали проводить онлайн-встречи, сообщает пресс-служба администрации региона. Конференции посвящены антикризисным мерам поддержки.

Сотрудники администрации отмечают, что на предыдущих встречах речь шла о беспроцентных кредитах в банках на выплаты заработной платы сотрудникам, предоставлении налоговых каникул до 6 месяцев, отсрочке платежей за арендуемые помещения, реструктуризации имеющихся кредитов.

Серия встреч проходит с участием центра «Мой Бизнес», властями, членами политических партий.

Кроме того, в регионе продолжает работать телефон «горячей линии» - 638-038 (доб. 1), позвонив на который, можно задать вопрос по проблеме, с которой столкнулся предприниматель во время пандемии. Линия работает ежедневно с 8 до 22 часов без выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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