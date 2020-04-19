19 Апр 2020 2020-04-19T11:53:21+03:00

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В Смоленске все православные отмечают один из главных православных праздников - Пасху. В этом году Светлое Христово Воскресенье проходит в условиях самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Руководство региона и митрополии попросило верующих не посещать храмы, чтобы освятить куличи и яйца, вместо этого в ночь на 19 апреля из главного храма региона – Успенского собора – прошла прямая трансляция богослужения.

В Смоленске православные отмечают Пасху. Фото: Смоленская митрополия.

По традиции в Пасху заканчивается один из самых строгих постов, и верующим вновь можно вернуть на стол мясо, рыбу, кагор и другие продукты. В светлый праздник советуют делать добрые дела, например, помогать страждущим и попавшим в беду.

В Смоленске православные отмечают Пасху. Фото: Смоленская митрополия.

Праздник Пасхи символизирует обновление и спасение мира и человека, торжество жизни над смертью, добра и света над злом и тьмой.

ИСТОЧНИК KP.RU