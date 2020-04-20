2020-04-20T11:26:02+03:00
Общество

Смоленский СКР проверит ремонт улицы на Трамвайном проезде

Следователи подозревают ненадлежащее расходование денег при реконструкции участка дороги
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Смоленский СКР проверят ремонт улицы на Трамвайном проезде. Фото: pixabay.com.Смоленский СКР проверят ремонт улицы на Трамвайном проезде. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Смоленские следователи инициировали проверку ремонта улицы на Трамвайном проезде, котором был проведен осенью 2019 года. Поводом послужили публикации в СМИ, в которых указывается, что за пять месяцев эксплуатации проезжей части, асфальт получил значительные повреждения. Также посыпалась плитка, уложенная у трамвайных рельс.

Следователи подозревают ненадлежащее расходование денег при реконструкции участка дороги. Напомним, объект обошелся в 64 миллиона рублей.

- Следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана всесторонняя правовая оценка действиям должностных лиц Администрации города Смоленска, а также должностных лиц, осуществлявших контроль за ходом выполненных работ, после чего будет принято процессуальное решение, - прокомментировали смоленские следователи.

Между тем, в столице региона продолжается ремонт улицы Николаева. Ранее там было закрыто движение транспорта по полосе, ведущей в Камерному театру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске Волонтерский центр продолжает серию прямых эфиров
Смолянина с туберкулезом отправили на лечение принудительно
Смоленский СКР проверит ремонт улицы на Трамвайном проезде
Число новых зараженных Covid-19 за сутки смолян достигло 16
Пять несчастных случаев произошло на железной дороге в Смоленской области
В Смоленске началась выдача продуктовых наборов школьникам
В селе под Смоленском горели две машины
В Смоленске пройдет конкурс к 75-летию Победы
Отдел Комитета ЗАГС в Смоленске начал работу в обычном режиме
В Вязьме из-за Covid-19 ограничили транзитный проезд
21 человек за сутки заразился коронавирусом в Смоленской области
В Смоленске православные отмечают Пасху
В Смоленске завершается строительство инфекционного госпиталя
За сутки коронавирус подтвержден у 13 жителей Смоленской области