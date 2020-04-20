Смоленский СКР проверит ремонт улицы на Трамвайном проезде

20 Апр 2020 2020-04-20T11:26:02+03:00

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Смоленские следователи инициировали проверку ремонта улицы на Трамвайном проезде, котором был проведен осенью 2019 года. Поводом послужили публикации в СМИ, в которых указывается, что за пять месяцев эксплуатации проезжей части, асфальт получил значительные повреждения. Также посыпалась плитка, уложенная у трамвайных рельс.

Следователи подозревают ненадлежащее расходование денег при реконструкции участка дороги. Напомним, объект обошелся в 64 миллиона рублей.

- Следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана всесторонняя правовая оценка действиям должностных лиц Администрации города Смоленска, а также должностных лиц, осуществлявших контроль за ходом выполненных работ, после чего будет принято процессуальное решение, - прокомментировали смоленские следователи.

Между тем, в столице региона продолжается ремонт улицы Николаева. Ранее там было закрыто движение транспорта по полосе, ведущей в Камерному театру.

ИСТОЧНИК KP.RU