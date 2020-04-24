Движение транспорта ограничат на перекрестке в Смоленске на две недели
Из-за ремонта улицы Николаева с 25 апреля дорожные знаки появятся у Камерного театра
В Смоленске движение на перекрестке ограничат на две недели. Фото: администрация Смоленска.
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В Смоленске движение на перекрестке улиц Николаева – Багратиона ограничат на две недели, сообщает городская администрация. Дорожные знаки установят у Камерного театра с 25 апреля по 10 мая.
Автобус 6н «ул. Автозаводская – ул. Кловская» будет перевозить пассажиров по Нормандии – Неман.
Ранее – утром 24 апреля – из-за работ по обрезке деревьев движение транспорта ограничили от улицы 12 лет Октября до КПП военного госпиталя. Кронирование будут проводить до 30 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU