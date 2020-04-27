Смоляне к 75-летию Победы высадили деревья в виде надписи

27 Апр 2020 2020-04-27T10:19:20+03:00

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В Смоленской области на территории Кармановского лесничества к 75-летию Победы высадили деревья в виде надписи. Увидеть рисунок можно с высоты птичьего полета. Надпись «75 и звезда» создана из сосен.

- Она выбрана благодаря своим вечно зеленым кронам, которые будут и зимой, и летом украшать территорию лесфонда. Уже через несколько лет живую надпись можно будет без усилий увидеть не только с высоты птичьего полета, но и с самолета. Ряды «Сада Памяти» пополнили 170 саженцев высотой полтора метра, - сообщили сотрудники департамента по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания.

Похожие надписи планируют сделать на территории 26 лесничеств Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU