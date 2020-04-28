2020-04-28T09:30:21+03:00
Общество

В Смоленске появился «Сад памяти»

75 рябин и 20 кустов сортовой сирени украсили Реадовский парк
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске появился «Сад памяти». Фото: комитет по информационной политике администрации города.В Смоленске появился «Сад памяти». Фото: комитет по информационной политике администрации города.
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В Реадовском парке Смоленска появился «Сад памяти»: 75 рябин и 20 кустов сортовой сирени высадили вокруг Кургана к 75-летию Великой Победы в память о погибших воинах в годы Великой Отечественной войны.

Озеленением памятного места, соблюдая все меры безопасности, занимались специалисты муниципального «Зеленстроя» и военнослужащие 1-й танковой армии.

Ранее в стране было перенесено празднование Дня Победы. Торжество из-за пандемии отложили на неопределённый срок. А акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн. Смолянам предложили загрузить фотографии героев на сайт, рассказать о них, и в день проведения мероприятия увидеть портрет наряду с другими на телеканале «Регион 67».

ИСТОЧНИК KP.RU

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