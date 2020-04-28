В Смоленске появился «Сад памяти»
В Реадовском парке Смоленска появился «Сад памяти»: 75 рябин и 20 кустов сортовой сирени высадили вокруг Кургана к 75-летию Великой Победы в память о погибших воинах в годы Великой Отечественной войны.
Озеленением памятного места, соблюдая все меры безопасности, занимались специалисты муниципального «Зеленстроя» и военнослужащие 1-й танковой армии.
Ранее в стране было перенесено празднование Дня Победы. Торжество из-за пандемии отложили на неопределённый срок. А акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн. Смолянам предложили загрузить фотографии героев на сайт, рассказать о них, и в день проведения мероприятия увидеть портрет наряду с другими на телеканале «Регион 67».
ИСТОЧНИК KP.RU